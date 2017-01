Inwestycja Spectra Development, zgodnie z nazwą położona jest przy ul. Bobrowieckiej 8, która znajduje się pomiędzy południowym odcinkiem Traktu Królewskiego – ulicami Sobieskiego oraz Czerniakowską, wchodzącą w skład Wisłostrady. To dwie ważne arterie komunikacyjne Warszawy, które łączą Sielce

z niemal każdą częścią miasta, w tym położonym zaledwie 4 km dalej Centrum. Zaledwie 3 minuty od ulicy Bobrowieckiej znajduje się również wjazd na Trasę Mostu Skierkowskiego, który z kolei zapewnia szybki dojazd do prawobrzeżnych dzielnic stolicy. W najbliższym otoczeniu inwestycji znajduje się aż

5 przystanków autobusowych. Rowerzystów ucieszą ścieżki rowerowe, znajdujące się zarówno wzdłuż ulicy Sobieskiego, jak i Czerniakowskiej, a także Trasy Mostu Siekierkowskiego. Gotowa infrastruktura komunikacyjna to bardzo ważny atut sieleckich inwestycji biurowych, o której mogą tylko pomarzyć pracownicy wiecznie zakorkowanego Służewca, czy coraz bardziej intensywnie zabudowywanej Woli.

Dla zmotoryzowanych pracowników biurowca Bobrowiecka 8 przewidziano aż 501 miejsc postojowych

w podziemnym parkingu. To udogodnienie, którego również brakuje w wielu warszawskich zagłębiach biurowych, wspomnianym Służewcu, czy Centrum, gdzie możliwości budowania przestrzeni do parkowania są bardzo ograniczone. Z problemem korków borykają się też pracownicy biur zlokalizowanych przy Al. Jerozolimskich.

O atrakcyjności Sielc pod kątem lokalizacji inwestycji biurowej decyduje też bliskie sąsiedztwo młodych, prężnie rozwijających się osiedli mieszkaniowych.

Na uwagę zasługuje również kameralna i zróżnicowana zabudowa Dolnego Mokotowa, w poszanowaniu której powstają nowe inwestycje, tworząc przyjazną przestrzeń do pracy i życia. Na mokotowskich Sielcach obecnie lokalizowane są nie tylko inwestycje biurowe, ale również mieszkaniowe, co niweluje ryzyko powstania tu kolejnego stołecznego „Mordoru”.

Spectra Development zakłada realizację inwestycji Bobrowiecka 8 według autorskiej koncepcji „kultury wpisanej w przestrzeń” zakładającej obecność sztuki w miejscu pracy. Idea ta jest już z powodzeniem realizowana w sąsiednim biurowcu Bobrowiecka 6, którego wnętrza wypełnione są pracami wielu wybitnych polskich twórców sztuki współczesnej. Założeniem inwestycji Bobrowiecka 8 jest, że zaplanowane w tym miejscu działania artystyczne, nie ograniczą się jedynie do zamkniętych ścian biurowca, a wyjdą na zewnątrz, tworząc nową tożsamość dzielnicy. Centrum kultury stanowić ma zaprojektowany w atrium budynku Ogród Sztuki, miejsce prezentacji dzieł młodych polskich twórców.

Więcej informacji na stronie www.bobrowiecka8.pl