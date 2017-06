Budowa apartamentowca Bobrowiecka 10 zakończona

Inwestycja o podwyższonym standardzie Bobrowiecka 10 zaprojektowana przez renomowaną pracownię JEMS Architekci, jest wysoko oceniana zarówno przez architektów, ekspertów rynku nieruchomości, jak i samych klientów, którzy chwalą kameralny budynek, doceniając jego liczne zalety.



– Kupiłem tu mieszkanie między innymi ze względu na lokalizację, to zaledwie 4 km od ścisłego Śródmieścia Warszawy, co gwarantuje mi szybki dojazd do pracy. Urzekła mnie również obecność dzieł sztuki na terenie Kompleksu Bobrowiecka i pomnik przyrody Czarna Olsza, który znajduje się na wewnętrznym dziedzińcu apartamentowca. Ogromną zaletą jest również bogactwo terenów zielonych - tuż obok znajdują się ogródki działkowe oraz Park Sielecki. Niewiele dalej jest to parków Morskie Oko i Łazienki Królewskie. Pozytywnie zaskoczyła mnie także jakość wykończenia lokalu i części wspólnych - opowiada Adrian Włodarski, mieszkaniec Bobrowieckiej 10.



W budynku aktualnie trwa proces odbiorów lokatorskich, na zewnątrz realizowane są zaś ostatnie nasadzenia zieleni, która w inwestycji w uzupełnieniu Czarnej Olszy jest wyjątkowo okazała.

Inwestycja spółki Spectra Development została sprzedana w około 70 %. W ofercie dewelopera znaleźć można jednak ciekawy wybór mieszkań. Są to jednopokojowe studia w przedziale od 30 do 39 mkw., mieszkania dwupokojowe zarówno w mniejszym metrażu ok. 43 mkw., jak i wygodne apartamenty o powierzchni 63 mkw. Podobnie oferta trzypokojowych mieszkań w przedziale od 59 do 78 mkw. to zarówno kompaktowe powierzchnie, jak i bardziej przestronny układ pokoi. Dostępne są również ostatnie, wyjątkowe na stołecznym rynku nieruchomości, dwupoziomowe lokale z widokiem na dwie strony świata o powierzchni do 130 mkw.



Inwestycja Spectra Development szczególnie zainteresuje wszystkich tych, którzy szukają nowych mieszkań, w których można zamieszkać niemal od zaraz bez konieczności czekania wielu długich miesięcy na zakończenie budowy.



– Obecnie jest świetny czas, aby kupować mieszkania w stolicy, zarówno dla siebie, jak i w celach inwestycyjnych. Zgodnie z raportami przygotowywanymi przez analityków firmy REAS, ostatni rok był rekordowo dobry dla deweloperów. W Warszawie wprowadzono do sprzedaży o ok. 16% więcej mieszkań niż w roku 2015. Oznacza to, że rynek jest dziś bardziej konkurencyjny, co przekłada się na niższe ceny mieszkań w ujęciu rok do roku - podsumowuje Krzysztof Kołakowski, Kierownik Biura Sprzedaży w inwestycji Bobrowiecka 10.



Budynek przy ul. Bobrowieckiej 10 liczy w sumie 117 apartamentów o podwyższonym standardzie. Do dyspozycji mieszkańców jest podziemny parking ze 154 miejscami postojowymi oraz komórki lokatorskie. Bezpieczeństwo zapewnia 24-godzinny system monitoringu obejmujący m.in. kamery, ochronę i wideodomofony. Na parterze znajduje się osiem lokali usługowych, które wpłyną na podwyższenie komfortu codziennego życia mieszkańców.



– Bobrowiecka 10 to kolejna inwestycja mieszkaniowa naszej spółki wybudowana w Warszawie. Ze względu na bogate doświadczenie w realizacji luksusowych projektów dla wymagających klientów, zdecydowaliśmy się na segment mieszkań o podwyższonym standardzie. Cieszy nas zakończenie budowy w planowanym terminie. Nie mamy wątpliwości, że dostępne mieszkania spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Bobrowiecka 10 to doskonała propozycja dla wszystkich zainteresowanych zakupem nowej nieruchomości w atrakcyjnej lokalizacji, do której można wprowadzić się niemal od zaraz – mówi Dariusz Sokołowski, Prezes Zarządu Spectra Development.



Bobrowiecka 10 wchodzi w skład Kompleksu Bobrowiecka, który oprócz apartamentowca tworzą nowopowstający budynek biurowy Bobrowiecka 8 oraz istniejący już biurowiec Bobrowiecka 6. Całość realizowana jest według autorskiej koncepcji kultury wpisanej w przestrzeń zakładającej obecność sztuki w miejscu życia i pracy dzięki współpracy z Fundacją Rodziny Staraków.



