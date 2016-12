Sielce na Dolnym Mokotowie coraz bardziej przyjazne

Sielce, rozciągające się od ulicy Puławskiej przez ulicę Sobieskiego do wchodzącej w skład Wisłostrady ulicy Czerniakowskiej, położone są zaledwie 4 km od ścisłego centrum Warszawy. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze drogowej i komunikacji miejskiej dojazd do Śródmieścia w godzinach szczytu zajmuje stąd najwyżej kilkanaście minut. Na południu dzielnicy znajduje się Most Siekierkowski, co zapewnia bardzo dogodne połączenie z prawobrzeżną częścią miasta. Od strony zachodniej Sielce graniczą ze Starym Mokotowem, będącym najbardziej prestiżową częścią Mokotowa.

Sielce to również niezwykle zielony obszar Mokotowa. Znajdują się tu parki miejskie: Morskie Oko oraz Park Sielecki, który powstał w obrębie dawnego folwarku i angielskiego parku krajobrazowego założonego jeszcze w XVIII wieku przez Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ten zielony krajobraz na północnej granicy malowniczo dopełniają Łazienki Królewskie – najbardziej znany zespół pałacowo-parkowy w Warszawie.

Sielce, jako część największej i jednej z najstarszych dzielnic mieszkaniowych w stolicy,

w przeciwieństwie do nowych osiedli powstających np. na pobliskim Wilanowie, mają też do zaoferowania gotową infrastrukturę zarówno oświatową, jak i handlowo-usługową. Znajdują się tu m.in. Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki, prestiżowe Liceum Ogólnokształcące nr. XXXIV im. Miguela de Cervantesa, Akademia Filmowa Andrzej Wajdy, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Centrum Handlowe Panorama. W okolicy nie brakuje też przedszkoli i żłobków. Liczba mieszkańców Sielc wynosi 32 111 osób.

To gotowe zaplecze dzielnicy w ciekawy sposób uzupełnią nowe inwestycje mieszkaniowe. Według mapy inwestycji serwisu rynekpierwotny.pl aktualnie jest tu realizowanych siedem projektów. Jednym z nich jest apartamentowiec Bobrowiecka 10 spółki Spectra Development. W ofercie dewelopera znajdują się mieszkania o podwyższonym standardzie oraz apartamenty. W pierwszym kwartale 2017 roku oddanych do użytkowania zostanie 123 mieszkania o powierzchni od 28 do 129 mkw. oraz osiem lokali usługowych. Inwestycję wyróżnia spójny plan zagospodarowania przestrzeni wokół apartamentowca oraz pomnik przyrody Czarna Olsza. Lokale usługowe, które dodatkowo wzbogacą infrastrukturę handlowo-usługową najbliższej okolicy, wpływając jednocześnie na podwyższenie komfortu codziennego życia mieszkańców, znajdą się na parterze nowopowstającej inwestycji.

Apartamentowiec Bobrowiecka 10 powstaje w ramach Kompleksu Bobrowiecka zaprojektowanego przez renomowaną pracownię JEMS Architekci Sp. z o.o., część którego stanowią nowopowstający budynek biurowy Bobrowiecka 8 oraz istniejący już biurowiec Bobrowiecka 6. Całość Kompleksu realizowana jest według autorskiej koncepcji kultury wpisanej w przestrzeń zakładającej obecność sztuki dzięki współpracy z Fundacją Rodziny Staraków. Twórczość polskich współczesnych artystów będzie kolejnym czynnikiem, który zadecyduje o atrakcyjności Sielc jako przyjaznego miejsca do życia.

Więcej informacji na stronie www.bobrowiecka10.pl